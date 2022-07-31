Ремонтопригодность Nothing Phone (1) оценили крайне низко

На YouTube-канале PBK Reviews вышло увлекательное видео с детальными разбором Nothing Phone (1). В нем оценили ремонтопригодность одного из самых необычных смартфонов за последнее время. Результаты оказались неутешительными.
Автор канала отметил, что в смартфоне используется премиальное стекло, которое нужно было открутить, чтобы снять все заглушки и раскрутить 12 винтов.
Оказалось, что ремонтопригодность Nothing Phone (1) составляет всего 3 балла из 10.
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