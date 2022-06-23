Nothing Phone (1) не получит процессор Snapdragon 7 Gen 1

Смартфон с необычной задней панелью Nothing Phone (1) засветился в Geekbench. Оказалось, что новинке достанется более слабый процессор, чем предполагалось.

Из данных бенчмарка стало известно, что Nothing Phone (1) не получит чип Snapdragon 7 Gen 1, вместо него будет Snapdragon 778G+. Объем оперативной памяти составит 8 Гб.

В одноядерном тесте смартфон набрал 797 баллов, в многоядерном — 2803 балла.

Nothing Phone (1) официально представят 12 июля. Смартфон выделяется своей задней полупрозрачной панелью с светодиодными элементами, которые будут реагировать на уведомления. Выглядит свежо и интересно, ждем анонс.

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