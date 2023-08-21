Инсайдер: Samsung выпустит бюджетную «раскладушку» серии Galaxy Z FE

Производители мобильных устройств активно исследуют рынок складных смартфонов, стараясь сделать их доступнее для потребителей. В этом контексте Samsung может выпустить бюджетный складной смартфон линейки Galaxy Z FE уже в следующем году.

Эту информацию раскрыл известный инсайдер Revegnus (@Tech_Reve), который ранее делился достоверными утечками. По его словам, сейчас продолжается тестирование «облегченной» модели под названием Galaxy Z FE, которая, вероятно, выйдет после Z Flip6 и Z Fold6.

Он также упомянул планы компании в ближайшее время выпустить Galaxy S23 FE, а также ежегодно представлять смартфоны FE. В прошлом году Samsung уже представила Galaxy S21 FE. Смартфон получил Snapdragon 888, экран с частотой обновления 120 Гц и упрощенные камеры по сравнению с линейкой S22.

Ожидается, что Galaxy Z FE будет разработана по аналогичному принципу: упрощенные характеристики, меньший объем памяти и экономичные материалы корпуса. С учетом популярности линейки Flip, можно предположить, что есть вероятность появления именно модели Flip FE. Однако успешность новинки будет во многом зависеть от долговечности шарнира и качества экрана.