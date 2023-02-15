Норвежское приложение Vipps хочет заставить Apple открыть доступ к NFC

Норвежское приложение для онлайн-платежей Vipps обратилось к антимонопольным органам Европейского союза с просьбой заставить Apple открыть доступ к NFC на iPhone.

Популярность устройств Apple в скандинавских странах растет с каждым годом, а Vipps является самым популярным приложением для оплаты в Норвегии, однако не имеет доступа к NFC, поскольку не является банком. Это создает серьезные проблемы, поскольку 78% транзакций по картам в Норвегии осуществляются через терминалы.

Это действительно важно для нас. Вот почему NFC так важен, особенно среди молодежи. Руне Гарборг исполнительный директор Vipps, в интервью Reuters.

Он также отметил, что доступ к NFC позволит расширить географию использования приложения, упростит внедрение инновационных продуктов и сделает возможным трансграничные транзакции.

В то же время, Apple не комментирует эту ситуацию. Возможно, данное обращение вызовет внимание антимонопольных органов к вопросу доступности NFC на iPhone для сторонних приложений.