Nokia выпустит бюджетный смартфон с аккумулятором на 6000 мАч

Nokia начала буквально «штамповать» новые телефоны практически каждый месяц. Сейчас производитель готовит выпустить бюджетный смартфон с аккумулятором внушительной мощности.

Речь идёт о Nokia C30, который получит батарею на 6000 мАч, огромный 6,82-дюймовый дисплей с FullHD и 3/4 ГБ оперативной памяти. Начальная версия будет доступна с объёмом памяти на 64 ГБ, что сегодня, конечно, очень мало.

Основная камера получит модуль на 13 МП, а фронтальная на 5 МП, будет выполнена в виде каплевидного выреза. Также на задней части будет размещён сканер отпечатков пальцев.

Nokia C30 выйдет в зеленом и белом цветах. Выход новинки должен состояться совсем скоро, поскольку в прошлом месяце он получил сертификат Федеральной комиссии по связи (FCC).