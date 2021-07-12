Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Nokia выпустит бюджетный смартфон с аккумулятором на 6000 мАч

Nokia начала буквально «штамповать» новые телефоны практически каждый месяц. Сейчас производитель готовит выпустить бюджетный смартфон с аккумулятором внушительной мощности.

Речь идёт о Nokia C30, который получит батарею на 6000 мАч, огромный 6,82-дюймовый дисплей с FullHD и 3/4 ГБ оперативной памяти. Начальная версия будет доступна с объёмом памяти на 64 ГБ, что сегодня, конечно, очень мало.

Основная камера получит модуль на 13 МП, а фронтальная на 5 МП, будет выполнена в виде каплевидного выреза. Также на задней части будет размещён сканер отпечатков пальцев.

Nokia C30 выйдет в зеленом и белом цветах. Выход новинки должен состояться совсем скоро, поскольку в прошлом месяце он получил сертификат Федеральной комиссии по связи (FCC).

Источник:
Gizmochina
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить