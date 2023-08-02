Nokia представила две новые кнопочные «звонилки»: Nokia 150 и Nokia 130

Nokia продолжает выпускать кнопочные мобильные телефоны для нетребовательных пользователей. На днях компания выпустила сразу две модели: Nokia 150 и Nokia 130.

Nokia 150 2023 получил новый дизайн и съёмный аккумулятор на 1450 мАч, которого должно хватить до 30 дней в режиме ожидания и около 20 часов при разговорах. Также есть простенькая камера на 0,3 МП, уже устаревший порт MicroUSB, поддержка карточек microSD до 32 ГБ, радио через наушники, диктофон и музыкальный плеер.

Остальные технические характеристики пока неизвестны.

Nokia 130 отличается от Nokia 150 отсутствием камеры и установленным большим динамиком. Модель оснащена дисплеем с диагональю 2,4 дюйма и разрешением QVGA 240 х 320 пикселей, а также батареей емкостью 1450 мАч.

Стоимость двух телефонов пока неизвестна.