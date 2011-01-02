Nokia покажет 9 ноября новые устройства

Вчера на странице Nokia Mobile в Twitter появилось сообщение, что 9 ноября будут представлены новые устройства. О каких именно устройствах идет речь – неизвестно. Представители Nokia Mobile интригуют завтрашним анонсов пользователей, однако, многие аналитики предполагают, что речь идет именно о смартфонах.

Что же могут показать завтра? В недрах компании не так давно велась разработка нескольких смартфонов. Среди них такие модели: Nokia 6.3, Nokia 7.3, а также Nokia 9.3 PureView. Есть также вариант показать Nokia 6300 4G или Nokia 8000, но такие шансы меньше первоначального варианта. И последняя версия – эксклюзив только для американского рынка.

Но самым правдоподобным вариантом видится выход флагмана Nokia 9.3 PureView, как раз перед сезоном распродаж. Да и в сентябре было сказано, что этот смартфон может выйти в свет в ноябре. Ожидается, что Nokia 9.3 PureView выйдет с чипсетом Snapdragon 865. В наличии у пользователя будет 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ, а также улучшенная оптика, OLED-дисплей, аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.