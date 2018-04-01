Nintendo Switch Lite выйдет в новом цвете

Nintendo анонсировала выход портативной консоли Switch Lite в новом цвете. Приставка будет продаваться в коралловом цвете.

Предполагается, что новый оттенок соотносят с сезоном цветения сакуры. Коралловая Switch Lite станет доступна в Японии с 7 марта для предзаказа, а с 20 марта начнет поступать к пользователям. Удивительно, но коронавирус обошел портативную консоль, не нарушив никаких планов ее аносна и прочего.

Стоимость портативной консоли в коралловом цвете останется на прежнем уровне — $182.