Nintendo Switch Lite выйдет в новом цвете
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Nintendo Switch Lite выйдет в новом цвете

Nintendo анонсировала выход портативной консоли Switch Lite в новом цвете. Приставка будет продаваться в коралловом цвете.

  • Nintendo Switch Lite
  • Nintendo Switch Lite 1
  • Nintendo Switch Lite

Предполагается, что новый оттенок соотносят с сезоном цветения сакуры. Коралловая Switch Lite станет доступна в Японии с 7 марта для предзаказа, а с 20 марта начнет поступать к пользователям. Удивительно, но коронавирус обошел портативную консоль, не нарушив никаких планов ее аносна и прочего.

Nintendo Switch Lite 1

Стоимость портативной консоли в коралловом цвете останется на прежнем уровне — $182.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить