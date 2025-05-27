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Nintendo Switch 2 начали завозить в магазины

Старт продаж — 5 июня.

До официального выхода Nintendo Switch 2 остается чуть больше недели. Первые портативные консоли уже начали поступать в зарубежные торговые сети.

В соцсетях появились фотографии с коробками Switch 2, сделанные в магазине сети Target в США. Одна из торговых точек получила 20 стандартных устройств и столько же наборов с игрой Mario Kart World.

Официальный старт продаж Nintendo Switch 2 состоится 5 июня 2025 года. Поставка новых консолей в Россию ожидается позднее.

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Источник:
The GEEK, X
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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