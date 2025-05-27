Nintendo Switch 2 начали завозить в магазины

До официального выхода Nintendo Switch 2 остается чуть больше недели. Первые портативные консоли уже начали поступать в зарубежные торговые сети.

В соцсетях появились фотографии с коробками Switch 2, сделанные в магазине сети Target в США. Одна из торговых точек получила 20 стандартных устройств и столько же наборов с игрой Mario Kart World.

Официальный старт продаж Nintendo Switch 2 состоится 5 июня 2025 года. Поставка новых консолей в Россию ожидается позднее.