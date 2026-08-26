Amplitude ответила на подозрения: трейлер Humankind 2 сняли без ИИ
Игры

Amplitude ответила на подозрения: трейлер Humankind 2 сняли без ИИ

Студия заявила, что ролик Humankind 2 снят с реальными актёрами и декорациями, а сама стратегия выйдет в 2027 году на PC.
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Редакция The GEEK сегодня в 13:03
Amplitude ответила на подозрения: трейлер Humankind 2 сняли без ИИ

Amplitude сообщила, что анонсирующий трейлер Humankind 2 не снимали с генеративным ИИ. Поводом для реакции стали подозрения после показа ролика на Gamescom Opening Night Live.

По словам студии, live-action-видео снимали в Nu Boyana Film Studios в Софии. В производстве использовали реальных актёров, практические декорации и изготовленные специально для съёмки реквизиты.

Трейлер действительно почти не показывает геймплей. В кадре — быстрый монтаж с переходом через разные эпохи истории человечества, снятый от лица младенца.

Humankind 2 выйдет в 2027 году на PC. Это продолжение 4X-стратегии Amplitude 2021 года.

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