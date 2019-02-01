Nintendo полностью прекратила производство 3DS

На официальном сайте Nintendo появилась информация о том, что компания прекращает производство консолей семейства 3DS. Точная дата пока что не приводится, но, скорее всего, их либо прекратили выпускать уже, либо же это произойдёт в ближайшее время.

Впервые консоль Nintendo 3DS вышла в начале 2011 года. Затем к линейке добавились другие, в том числе New 3DS XL и New 2DS XL.

По данным компании, концу июня 2020 года было продано 75,87 млн консолей линейки и 384 млн копий игр. Похоже, что японская корпорация просто расчищает место для новых решений и прекращает поддержку устаревших игровых систем.