Apple сканирует фотографии в iCloud на предмет жестокого обращения с детьми

Apple часто сталкивается с силовыми ведомствами и властями, отказываясь взламывать смартфоны преступников и применять расшифровку сообщений. В таких случаях компания указывает на защиту конфиденциальности своих пользователей.

Выступая на CES 2020 в Лас-Вегасе, старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват сказала, что расшифровка сообщений не решила бы проблем безопасности, но также добавила: «Мы используем некоторые технологии, чтобы отслеживать материалы о сексуальном насилии над детьми».

Представитель Apple указал на отказ от ответственности на сайте компании, заявив: «Apple стремится защищать детей во всей нашей экосистеме, где бы ни использовались наши продукты, и мы продолжаем поддерживать инновации в этой области.»

По её словам Apple использует специальную технологию по распознаванию изображений на которых находятся дети и в случае выявления жесткого или сексуального обращения – сообщает об этом.

«Учетные записи с подобным содержанием, нарушают наши условия обслуживания и любые учетные записи, которые мы обнаружим с помощью этого материала, будут отключены».

Джейн Хорват не уточнила, как компания проверяет подобные изображения. Многие it-компании внедряют систему PhotoDNA, которая использует базу данных ранее идентифицированных изображений. Данное решение активно применяют Facebook, Twitter и Google.

Кроме того, остается загадкой, когда Apple начала сканировать iCloud. В 2019 компания изменила политику конфиденциальности, заявив, что может использовать личную информацию пользователя в целях обеспечения безопасности учётной записи.