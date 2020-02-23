Анонсировано переиздание трилогии Mafia

Издатель 2K Games всё-таки анонсировал трилогию знаменитой игры Mafia. В официальном ролике на YouTube показаны все три главные героя из каждой части.

Mafia: Trilogy — именно такое название получил сборник. Стоит ожидать, что каждая игра будет продаваться отдельно и в виде полноценного сборника. Выход произойдёт на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Для Mafia II: Definitive Edition открыли страницу в онлайн-магазине Microsoft с демонстрацией нового постера. Вес переиздания Mafia II занимает 43,79 гигабайта, а за его приобретение обещают дать кожаную куртку и машину Вито в новых версиях Mafia и Mafia III.

Live the life of a gangster across three distinct eras of organized crime in America. Discover the #MafiaTrilogy Tuesday, May 19 at 9am PT / 12pm ET / 5pm BST at https://t.co/I2ztjXo7FZ. pic.twitter.com/kzLD4qFRAj — Mafia: Trilogy (@mafiagame) May 13, 2020

Все подробности станут известны 19 мая после 19 часов по московскому времени.