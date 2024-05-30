ИгрыНовости

Netflix взялась за анимационный сериал по Minecraft

Фото аватара
Иван Гвоздь сегодня в 16:32

В официальных «западных соцсетях» Minecraft появилось объявление о сотрудничестве Mojang и Netflix для съемок первого анимационного сериала по вселенной. За дело возьмется WildBrain — студия, которая стоит за Соник Прайм, Ниндзяго: Восстание драконов и Кармен Сандиего. Пока что нет никаких подробностей о сюжете, персонажах и событиях. Но в пресс-релизе сказано, что сериал «покажет мир Minecraft в новом свете».

Напомним, что это не единственная экранизация кубического мира. На данный момент в работе находится фильм с живыми актерами, в котором точно сыграют Джек Блэк и Джейсон Момоа. Первый в роли Стива. Они же совсем недавно поздравляли Minecraft с 15-летием в небольшом ролике.

👍 Хочешь больше? Подписывайся на The GEEK в Телеграм и VK

Теги: 
Источник:
Netflix
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

Обзоры на The GEEK