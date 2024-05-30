Netflix взялась за анимационный сериал по Minecraft

В официальных «западных соцсетях» Minecraft появилось объявление о сотрудничестве Mojang и Netflix для съемок первого анимационного сериала по вселенной. За дело возьмется WildBrain — студия, которая стоит за Соник Прайм, Ниндзяго: Восстание драконов и Кармен Сандиего. Пока что нет никаких подробностей о сюжете, персонажах и событиях. Но в пресс-релизе сказано, что сериал «покажет мир Minecraft в новом свете».

Напомним, что это не единственная экранизация кубического мира. На данный момент в работе находится фильм с живыми актерами, в котором точно сыграют Джек Блэк и Джейсон Момоа. Первый в роли Стива. Они же совсем недавно поздравляли Minecraft с 15-летием в небольшом ролике.