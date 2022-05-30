Netflix официально отключил доступ к сайту для России

На днях российские пользователи начали жаловаться на сайт Netflix. При попытке зайти на него выдаётся только одно сообщение Not Available («Недоступно»). При подключении к VPN сервис работает корректно, в том числе с русским языком.

Теперь стала известна официальная позиция сервиса. Представитель Netflix подтвердил агентству AFP, что для российских пользователей отключен доступ к сайту и приложениям.

Газета «Коммерсантъ» приводит следующую цитату о принятой мере — «последний шаг в процессе ухода с российского рынка». Сервис ждал, пока не завершатся все оплаченные подписки российских пользователей.

Стоит заметить, что подобного запрета не было даже до официального прихода Netflix в Россию.

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