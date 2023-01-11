Названы самые мощные Android-смартфоны в мире

Опубликованы новые данные из рейтинга AnTuTu, которые показывают, какие смартфоны стали самыми мощными в мире. Эти данные актуальны на период с 1 по 31 декабря 2022 года, при этом показатели средние, а не наивысшие.

Судя по опубликованным данным, самым мощным признан смартфон vivo X90 Pro+, который набрал 1 290 933 балла. Он основан на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Также он оснащён 1-дюймовым сенсором Sony IMX989, ёмким аккумулятором и другими особенностями.

На втором месте оказался iQOO 11 Pro на том же Snapdragon 8 Gen 2, потому различия с предыдущей моделью минимальны. Все остальные модели оснащены менее мощным чипами.

Третье место занял игровой ROG Phone 6 на базе Snapdragon 8+ Gen 1. Он набрал 1 108 094 балла, что весьма неплохо.

Также в топе есть Xiaomi 12T Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1 и Redmi K50 Ultra на той же платформе.