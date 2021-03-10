Стали известны спецификации Poco X3 Pro

Бренд Poco опубликовал новые данные, которые указывают на скорый анонс преемника легендарного Pocophone F1. Речь идёт о модели Poco X3 Pro.

Это «почти флагман» на мощном железе и без излишеств. Новинка получит процессор Snapdragon 860, экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц. Есть ёмкая батарея на 5160 мА·ч. Основная камера получила главный модуль на 48 МП. Предполагается, что мощность проводной зарядки составит 33 Вт. О беспроводной данных нет.

Также новинке приписывают 6/8 ГБ ОЗУ, а также 128/256 ГБ постоянной памяти. Обещаны варианты в чёрном, синем и бронзовом цвете.

Новый смартфон фигурирует под каталожным номером J20S. При этом у него есть два кодовых названия: Vayu и Bhima. Возможно, это разные модификации устройства.

Как ожидается, новинку официально покажут в Индии в конце марта. Цены пока не сообщается.