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Новости

Названа дата анонса серии Realme X7

Realme в официальном профиле китайской соцсети Weibo раскрыла дату презентации нового смартфона Realme X7.

На специальном мероприятии покажут два новых устройства realme X7 и X7 Pro. Оба смартфона получат модем с поддержкой 5G и дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также технологию быстрой зарядки UltraDART с мощностью 125 Вт.

  • Relme

На постере анонса показан смартфон с огромным дисплеем, который не имеет выреза для камеры. По всей видимости фронтальная камера будет размещаться в выдвижном механизме.

Характеристики остаются неизвестными. Мероприятие посвященное Realme X7 состоится 1 сентября.

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