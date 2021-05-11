Названа цена компактного флагмана ASUS Zenfone 8

Сегодня ожидается анонс линейки смартфонов Zenfone 8 от компании ASUS. И там планируется две модели — Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip. Поговорим о первой версии — самом компактном флагмане на Android.

Устройство получит топовую платформу Snapdragon 888 и экран диагональю 5,92 дюйма. То есть, смартфон будет по размерам примерно, как iPhone 12, но стоимость окажется ниже.

Новинка получит от 8 до 16 ГБ ОЗУ, а также от 128 до 256 ГБ постоянной памяти. Дисплей получит матрицу OLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Основная камера оснащена модулями на 64 и 12 МП, фронтальная — 12 МП. Ёмкость батареи 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. ОС — Android 11 с фирменной оболочкой. Из мелочей отметим стереодинамики и выход на наушники 3,5 мм.

Что касается цен, то версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 700 евро (при примерно 850 долларов), вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — 750 евро (около 910 долларов), а версия с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 800 евро (на уровне 970 долларов).

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