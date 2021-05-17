СМИ расхвалили ASUS Zenfone 8 — как iPhone 12 mini, только на Android

Компания ASUS недавно представила компактный флагманский смартфон Zenfone 8 с мощным железом. И вот издание The Verge опубликовало обзор новинки, где расхвалило её.

Суть в том, что флагман получил процессор Qualcomm Snapdragon 888 и компактные размеры. В издании отметили, что задачей было создать смартфон небольшого размера, который удобно использовать одной рукой. При этом нужно было соблюсти баланс с производительностью.

В The Verge сравнили новинку с iPhone 12 mini на Android, и заявили, что новинка «фантастическая».

В техническом плане смартфон получил 5,9-дюймовый экран Samsung E4 AMOLED с разрешением 2400 х 1080 точек, частотой обновления в 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя в 240 Гц. В экране расположился сканер отпечатка.

Есть версии на 6/128, 8/128, 8/256 и 16/256 ГБ памяти LPDDR5 и UFS 3.1. Основная камера полагается на 64-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX686, фронтальная имеет 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX663.

Из мелочей отметим стереодинамики с усилителем Cirrus Logic CS35L45, три микрофона с технологией шумоподавления, защиту по стандарту IP68 и батарею на 4000 мА•ч с поддержкой 30-ваттной зарядки.

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