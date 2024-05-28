Назван смартфон, который первым в мире получит новейший чип Dimensity 9400

Смартфоны серии vivo X200 станут первыми устройствами в мире, оснащенными новейшим чипсетом MediaTek Dimensity 9400. Об этом сообщил инсайдер под псевдонимом Smart Pikachu.

Напомним, что vivo уже была первопроходцем, первой выпустив смартфоны X100 и X100 Pro на Dimensity 9300, а также X100s и X100s Pro – на Dimensity 9300 Plus. При этом в серии vivo X200, по слухам, не появятся S-модели.

Чипсет Dimensity 9400, который станет конкурентом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, обещает высокую производительность благодаря флагманскому ядру Cortex-X5 от ARM. Хотя официальные результаты тестирований пока не опубликованы, предварительная информация указывает на то, что Dimensity 9400 может превзойти Snapdragon 8 Gen 4 по показателям производительности IPC.

Подробностей о спецификациях vivo X200 пока нет, но выход устройств, вероятно, состоится в октябре. В этот же месяц ожидается анонс OPPO Find X8 с тем же чипсетом и Xiaomi 15 на базе Snapdragon 8 Gen 4.