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Новости

Наушники Samsung Galaxy Buds2 получат активное шумоподавление

Грядущие беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds2 получат функцию активного шумоподавления (ANC). Сейчас подобное есть только в премиальных Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds Live, в то время как Buds и Buds+ используют только пассивное подавление шума с помощью собственной конструкции.

О новом функционале в Buds2 свидетельствует свежий инсайдерский скриншот с настройкой ещё не вышедших наушников. Кроме активного шумоподавления будет доступен режим прозрачности, что несомненно удобно при разговоре с кем-либо.

По словам источника, Galaxy Buds2 будет обеспечивать более качественные басы. Не стоит ожидать, что Buds2 смогут превзойти Buds Pro, но такое улучшение сможет оправдать новый ценник и выделиться на фоне предшественника.

Предварительная стоимость Galaxy Buds2 будет составлять 150-170 долларов в США и 180-200 евро в Европе. Наушники и новые модели смартфонов Samsung будут представлены 11 августа.

Источник:
Gsmarena
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