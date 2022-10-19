Началось закрытое тестирование Diablo IV

Компания Blizzard начала закрытое бета-тестирование Diablo IV, об этом сообщили участники ЗБТ. Факт подтвердили несколько десятков геймеров, а некоторые СМИ даже опубликовали скриншоты меню авторизации.

При этом доступ есть далеко не у всех пользователей. Также известно, что бета-версия клиента «весит» почти 70 ГБ. Сама игра поддерживает трассировку лучей, технологии повышения частоты кадров DLSS, FSR и XeSS, расширенный динамический диапазон HDR и технологию ускорения загрузки DirectStorage.

О самой игре данных пока мало, но на Rediit уже шутят, что участники бета-тестирования нарушили NDA (соглашение о неразглашении).

Релиз ожидается 8 декабря 2023 года, но пока дату официально не объявляли.

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