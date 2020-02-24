На видео показали режим многозадачности в iOS 14
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Новости

На видео показали режим многозадачности в iOS 14

Apple покажет новую iOS 14 на международной конференции разработчиков WWDC, которая пройдет в июне. Сейчас известный инсайдер Бен Гескин и 91mobiles опубликовали ранние внутренние тестовые сборки будущей ОС.

Работа iOS 14 осуществляется на iPhone 11 Pro Max. На видео показан новый режим многозадачности.

Всего в настройках 4 режима, из которых можно выбрать: Deck Switcher, Grid Switcher (сетка), Automatic (автоматический) и Minimum Viable Switcher (минималистичный).

Ios 14

Одновременно открывается 4 вкладки, некоторые из них можно закрепить, чтобы не закрыть случайно.

  • Ios 14
  • Ios 14
  • Ios 14 1

Примерно по такому же принципу работает многозадачность в iPad. На данный момент в iPadOS очень удобные и функциональные варианты работы в режиме многозадачности. Возможно, с новой ОС эти возможности перекинутся и на iPhone.

Бен Гескин отметил, что видео не является фейком.

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