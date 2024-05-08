На Switch выйдет World Championship: NES Edition с уровнями из Metroid и Super Mario

Nintendo решила порадовать спидранеров и анонсировала игру специально для них — Nintendo World Championship: NES Edition.

В своеобразный сборник вошли 150 испытаний из 13 классических игр для NES, вроде Super Mario Bros, Metroid и The Legend of Zelda. В них игроку предстоит побороться на скорость с другими пользователями.

Каждую неделю можно будет поучаствовать в онлайн турнирах Weekly Global Online или же просто посоревноваться с друзьями в режиме Party Mode на 8 человек.

Вместе с обычной версией игры сразу был представлен Deluxe-набор с коллекционными предметами в виде колоды карт, золотого картриджа NES, пяти значков и физической версии игры.

Обойдется такое удовольствие в 59,99 долларов, в то время как цифровая версия в магазине Nintendo стоит 29,99.

Дата релиза Nintendo World Championship: NES Edition уже объявлена — 18 июля 2024 года. Что логично, спидран-сборник выйдет только на Switch.