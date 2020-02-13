На сайте Apple засветился iPhone без “челки”
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Новости

На сайте Apple засветился iPhone без “челки”

На официальном сайте Apple появился прототип iPhone без “челки”. Изображение заметили в разделе аксессуаров.

Противоречий здесь может быть уйма. В рюкзак могли дорисовать просто смартфон, без особого указания на модель, поэтому изобразили его таким образом. Однако, все что делает Apple случайным не бывает. Компания обычно не допускает девайсов сторонних брендов, особенно когда дело касается смартфонов. К тому же, если приблизить, то виден интерфейс iPhone.

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  • Snimok Ekrana 2020 02 13 V 11.19.09

Хотелось бы верить, что это своеобразная “пасхалка”. Поклонники компании уже давно желают увидеть смартфон без “челки”. Подобный iPhone уже появлялся на рендерах неоднократно. Но рендеры по сей день остаются рендерами.

Iphone 12

Если подобный iPhone и будет выпущен, то только в сентябре 2020 года. На ближайшее время у Apple другая новинка — iPhone 9 (SE2).

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