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Новости

На PS5 вышла демоверсия Resident Evil Village — Maiden

Недавно анонсированная Resident Evil Village неожиданно получила демоверсию под названием Maiden. Уже сегодня её могут бесплатно загрузить владельцы PlayStation 5 из PlayStation Store.

Главным героем в Maiden выступает неизвестная «дева», которая решилась на побег от той самой леди Димитреску из трейлера. Игроку предстоит использовать ловкость и искать новые места для укрытия. Сражаться или блокировать удары не получится.

«Дева — не имя человека, но это символизирует главного героя, девушку, которую держут под замков в замке Димитреску»

продюсер Resident Evil Village Питер Фабиано.

События демоверсии не происходят во время основного сюжета. Изначально она задумывалась в виде визуальной демонстрации, которая позволит игроку изучить часть замка. Кроме того, по словам разработчика в демоверсии есть связь с основным сюжетом.

Весной демоверсия появиться на других платформах. Resident Evil Village выйдет 7 мая 2021 года на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.

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Источник:
PlayStation Blog
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