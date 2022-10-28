Resident Evil Village вышла на Mac

Capcom выпустила Resident Evil Village для компьютеров Mac работающих на процессорах M1 и M2.

Пользователи, которые купили RE Village рассказывают, что игра идёт на MacBook Pro 16″ с чипом M1 Pro со стабильными 60 fps без просадок. При этом разрешением составляет 1440p.

Релиз Resident Evil Village на Mac состоялся благодаря инструментам от Apple, а именно API Metal 3 и опции масштабирования изображения MetalFX Upscaling.

Стоимость Resident Evil Village в App Store составляет 3 790 рублей.