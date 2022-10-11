Леди Димитреску станет ниже в режиме «Наёмники» в RE Village

В грядущем обновлении Resident Evil Village появится вампирша Альсина Димитреску в обновлённом виде. Об этом рассказали разработчики игры.

Леди Димитреску в режиме «Наёмники» станет заметно ниже ростом — около 2,70 метров, чтобы стать играбельным персонажем. В оригинальной игре её рост достигает 2,90 метра, что вызывало некоторые проблемы при прохождении. Например, она могла цепляться за потолок.

Более того, в «Наёмниках» появятся и другие персонажи — Карл Гейзенберг и Крис Редфилд. Каждый будет обладать своими особенностями. Димитреску, сможет атаковать мебелью, а Крис — «сверхсильными» кулаками.

Обновление для Resident Evil Village будет доступно 28 октября. Также появится сюжетное дополнение Shadows of Rose и новый режим игры от третьего лица.

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