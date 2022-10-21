Вышел новый трейлер Resident Evil 4 Remake

Студия Capcom опубликовала трейлер грядущей игры Resident Evil 4 Remake. По словам разработчиков, игра получит новую графику и геймплей, а также поддержку режима виртуальной реальности.

Выход ремейка Resident Evil 4 запланирован на 24 марта 2023 года для PC, PS5, PS4, Xbox Series. Сейчас игру можно оформить по предварительному заказу на цифровых площадках.

Релиз оригинальной версии Resident Evil 4 состоялся в 2005 году. Игра собрала несколько наград от ряда игровых журналов и веб-сайтов.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!