Resident Evil 2, 3 и 7 выйдут на Nintendo Switch

Сегодня ночью прошла трансляция Resident Evil Showcase, где компания Capcom сообщила релиза облачных версий трёх Resident Evil на консоли Nintendo Switch.

Они выглядят так:

ремейк Resident Evil 2 — 11 ноября;

ремейк Resident Evil 3 — 18 ноября;

Resident Evil 7 — 16 декабря.

Эти игры уже доступны на PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One.

Помимо этого, облачная версия Resident Evil Village появится на портативной консоли Switch уже 28 октября — в день глобального релиза Gold Edition. Также на ней выйдет дополнение «Тени Розы» (Shadows of Rose), вид от третьего лица и другой контент. Однако это появится на Switch только 12 февраля 202 года.

Отметим, что обычными называют игры, которые запускаются удалённо, а на консоль передаётся только видеопоток. При этом требуется постоянное подключение к интернету.

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