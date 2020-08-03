На презентации Apple представит сразу 9 новых продуктов

Аттракцион невиданной щедрости – именно так можно охарактеризовать будущую презентацию новых продуктов от Apple. Ссылаясь на информацию, полученную от Mydrivers, которые в свою очередь ссылаются на известного инсайдера, то американская компания одновременно с новой линейкой iPhone 12, представит еще несколько устройств. Всего насчитывается 9 продуктов.

Как обычно, то есть как сейчас позволяет ситуация, мероприятие будет происходить онлайн, так как представители бренда пока еще опасаются эпидемии коронавируса и не желают, чтобы кто-то мог заболеть недугом. Во вступительной части обращения к пользователям, Тим Кук расскажет о ситуации с коронавирусом и как она повлияла на компанию и ее продукты. Затем начнется именно то, для чего все и собрались перед своими мониторами, то есть презентации продукции компании.

Заметим, что порядок представления устройств будет следующим:

Apple Card

iPad 8

Apple Watch 6

iPhone 12

iPhone 12 Max

AirTag

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

AirPower

А теперь немного о некоторых устройствах. Как мы помним, Apple Card была представлена еще в прошлом году, и сейчас, видимо, пришло время каких-то обновлений, а возможно, появления привилегий для обладателей продукции Apple.

Также стоит отметить наличия в этом списке умных часов – Apple Watch 6, планшета iPad 8 и сразу четырех моделей iPhone 12. Есть и совсем новый продукт – AirTag. Это устройства в форме брелока и предназначено для отслеживания и поиска различных предметов. Само устройство было разработано еще в недрах российской компании ISBC, которая впоследствии была выкуплена американским гигантом. AirPower – это беспроводная зарядная станция для мобильных устройств.