На «Плюс Даче» пройдет фестиваль BUBBLE Weekend

13 августа на Плюс Даче в Парке Горького пройдёт фестиваль любителей комиксов, игр, кино и аниме BUBBLE Weekend от издательства BUBBLE и Кинопоиска.

Мероприятие будет состоять из трёх тематических блоков:

В первую половину дня гости фестиваля смогут поиграть в настольные игры, посмотреть косплей-дефиле, посетить стенды и тд;

Во второй половине дня состоится презентация новых персонажных постеров предстоящей премьеры, фильма «Майор Гром: Трудное детство». Кроме того, продюсер Артём Габрелянов, исполнители главных ролей Сергей Марин, Кай Гетц и другие артисты представят постеры и ответят на вопросы гостей;

В третьем блоке будет организован показ аниме «Атака титанов», который представят актёры дубляжа «Студийной банды».

Подписчики Яндекс Плюса получат эксклюзивный доступ на BUBBLE Weekend по предварительной регистрации.

Плюс Дача — летнее пространство в Парке Горького от Яндекс Плюс. Она работает с 1 июня до 31 августа 2022 на площадке летнего кинотеатра в Парке Горького.

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