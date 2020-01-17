На официальном сайте Sony обнаружили DualShock 5

На официальной французской версии сайта PlayStation обнаружилось упоминание ещё неанонсированного геймпада DualShock 5.

При сравнении версий PlayStation 4, PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro в строке “Compatibilité DualShock” указывается о совместимости с геймпадами DS4/DS5. Последний обозначает тот самый DualShock 5, который Sony представит с выходом PlayStation 5.

Стоит напомнить, что на выставке CES 2020, компания Sony продемонстрировала официальный логотип PlayStation 5, а также поделилась новой информацией. Сам выход PlayStation 5 произойдёт к рождественскому сезону продаж 2020 года.