На официальном сайте Sony обнаружили DualShock 5
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Новости

На официальном сайте Sony обнаружили DualShock 5

На официальной французской версии сайта PlayStation обнаружилось упоминание ещё неанонсированного геймпада DualShock 5.

При сравнении версий PlayStation 4, PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro в строке “Compatibilité DualShock” указывается о совместимости с геймпадами DS4/DS5. Последний обозначает тот самый DualShock 5, который Sony представит с выходом PlayStation 5.

Стоит напомнить, что на выставке CES 2020, компания Sony продемонстрировала официальный логотип PlayStation 5, а также поделилась новой информацией. Сам выход PlayStation 5 произойдёт к рождественскому сезону продаж 2020 года.

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