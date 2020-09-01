На днях Xiaomi покажет телевизор с 5G и 8K

Не так давно, в честь своего десятилетнего юбилея, компания Xiaomi выпустила два смартфона – Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra. Сейчас же готовится телевизор, и пока речь идет исключительно о Китае. Сегодня от представителей компании поступило подтверждение, что Xiaomi TV Master Ultra Edition будет представлен в Поднебесной 28 сентября. Из уже известных данных о нем, это наличие дисплея 8К и поддержку технологии 5G.

Что касается диагонали телевизора, то она держится в секрете и узнать ее мы сможем, видимо, только во время презентации. Многие аналитики утверждают, что телевизор войдет в линейку устройств Xiaomi Mi TV Master, в которой не так давно появилась модель с 65-дюймовой диагональю.

Если проводить аналогию с той моделью, то вероятно мы получим телевизор с высокой частотой обновления экрана и с соотношением экрана к корпусу не меньше, чем 98,8%. Также, в наличие скорее всего будет механизм улучшения качества изображения за счет искусственного интеллекта и Dolby Vision. Более того, совсем недавно подобная модель с диагональю дисплея 82 дюйма была замечена в центре сертификации 3C. Если говорить о возможном ценнике, то этот телевизор будет дорогим, но явно дешевле, чем прозрачный телевизор компании.