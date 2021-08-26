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Новости

На борту самолёта загорелся смартфон Samsung Galaxy A21. Теперь под угрозой вся линейка

На днях на борту самолёта авиакомпании Alaska Airlines (рейс 751) произошёл инцидент — загорелся смартфон Samsung Galaxy A21. Из-за этого рейс совершил экстренную посадку в международном аэропорту Такома в Сиэтле, США.

Как оказалось, во время полёта устройство сначала задымилось, а потом начало гореть. Экипаж сумел потушить возгорание, однако из-за того, что на борту было почти 130 человек, пришлось сажать самолёт.

В компании уже отреагировали на это, заявив, что безопасность остается главным приоритетом. Инцидент расследует специально сформированная группа, после чего будет принято решение, отзывать ли эту модель с рынка.

Сообщается, что «неисправный телефон» Galaxy A21 был выпущен в 2020 году с аккумулятором на 4000 мАч. Представитель аэропорта заявил, что смартфон сгорел до неузнаваемости, а модель не удалось даже идентифицировать по обломкам. В конце концов, владелец телефона выступил с инициативой и предоставил информацию о производителе и модели мобильного телефона.

Пока что это единственный инцидент с Galaxy A21. Однако в прошлом подобное было не раз. В 2016 году компания Samsung отозвала с рынка 1,5 миллиона единиц Galaxy Note7, которые также загорались в некоторых случаях.

Источник:
Mydrivers, Mydrivers

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