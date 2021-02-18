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Новости

На Android можно будет делиться приложениями

Компания Google расширила возможности функции Nearby Share для ОС Android. Теперь можно делиться приложениями, используя связь «ближнего действия».

Функция работает с августа 2020 года на Android 6.0 Marshmallow. Технически она аналогична Apple AirDrop и заменяет устаревшую Android Beam.

  • Nearby Share

Просто откройте Google Play, перейдите в меню «Поделиться приложениями» в «Мои приложения и игры», выберите приложения, которыми хотите поделиться, и пусть друг примет входящие приложения.

Так описывает работу компания Google

Для передачи используется Wi-Fi, а сопряжение устройств происходит с помощью NFC либо Bluetooth.

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Источник:
XDA Developers
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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