На Android можно будет делиться приложениями

Компания Google расширила возможности функции Nearby Share для ОС Android. Теперь можно делиться приложениями, используя связь «ближнего действия».

Функция работает с августа 2020 года на Android 6.0 Marshmallow. Технически она аналогична Apple AirDrop и заменяет устаревшую Android Beam.

Просто откройте Google Play, перейдите в меню «Поделиться приложениями» в «Мои приложения и игры», выберите приложения, которыми хотите поделиться, и пусть друг примет входящие приложения. Так описывает работу компания Google

Для передачи используется Wi-Fi, а сопряжение устройств происходит с помощью NFC либо Bluetooth.