На Avito мошенники обманули топ-менеджера площадки

В сети появились данные о том, что топ-менеджера Avito по имени Амито Пурохит обманули на его же платформе. Как оказалось, директор по продукту решил проверить работу сервиса, и разместил объявление о продаже некоего товара.

Через некоторое время Пурохит получил сообщение, что его товар купили, а ля получения денег нужно перейти по ссылке и ввести данные своей карты. Топ-менеджер так и сделал. Причём он ввёл не только номер, но также сроки действия и защитный код CVV.

Само собой, после этого деньги с карты директора по продукту были выведены. Сообщается о сумме в 200 тысяч рублей. При этом в пресс-службе компании уже опровергли эти данные.

История, изложенная телеграм-каналом «База», недостоверна. Амит Пурохит не размещал объявление на «Авито», ничего не продавал и не переходил ни по каким ссылкам и не переводил деньги. Возможно, речь идет о случае, когда дочь Амита решила продать набор паззлов и, не зная русского языка, вела диалог о сделке за пределами платформы… Мы призываем пользователей «Авито» внимательно относиться к предупреждениям внутри приложения и сайта «Авито» и соблюдать простые правила онлайн-торговли. Комментарий пресс-службы Avito

А ранее мы писали о схемах «развода» на этой площадке.