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Новости

«Авито» вводит сервисный сбор за доставку

Сервис объявлений «Авито» начнёт брать сервисный сбор с продавцов, которые используют для отправки товара «Авито Доставку».

Теперь, когда «Авито доставка» работает на должном уровне, мы вводим сервисный сбор.

Сообщает Авито

Размер сервисного сбора составит 5% от стоимости заказа при удачной сделки. Но изначально сервис будут взимать 2%. Нововведение затронет новые объявлений и те, которые будут опубликованы заново.

Изначально сервисный сбор будет работать в категориях «Книги и журналы» и «Коллекционирование».

В Авито объясняют, что такая модель необходима для окупаемости доставки, а также дальнейшего развития сервиса и поддержки высокого уровня.

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Источник:
Shoppers

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