На Art Russia 2024 представят комиксы и видеоигры как виды современного искусства

В рамках коллаборации с фестивалем Fan Fest на территории ярмарки Art Russia 2024 откроется спецпроект «Вперёд в будущее. Путешествие на территорию новых видов искусства», где в качестве экспонатов будут представлены видеоигры и комиксы. Популярная культура будет интегрирована и в форумную часть на Art Russia 2024, где искусствоведы и эксперты рассмотрят комиксы и видеоигры с новой точки зрения, демонстрируя их огромный потенциал вне времени.

Одно из ключевых мест в спецпроекте займет осмысление комиксов как отдельного вида искусства. В современном мире комиксы приобрели огромную значимость, являясь мощным средством творческого и литературного выражения. Они не только увлекают и развлекают читателей, но и способны передавать сложные идеи, эмоции и социокультурные темы, делая их доступными для широкой аудитории. Их влияние на культуру, образование и развлекательную индустрию неуклонно растет. На площадке Art Russia 2024 зрители смогут познакомиться с особенностями комиксов разных стран и сформировать собственное мнение о том, является ли комикс искусством или нет.

Видеоигры также займут особое место на Art Russia 2024. Сегодня видеоигры выходят за рамки простого развлечения: они становятся полноценными произведениями со своими уникальными особенностями, смыслами и поклонниками. Они объединяют в себе визуальные, звуковые и повествовательные аспекты, создавая уникальные виртуальные миры, которые в этом году станут неотъемлемой частью экспозиции ярмарки.

«Университет «Синергия» был одним из первых в России, кто запустил Факультет игровых индустрий и киберспорта. Наши образовательные программы позволяют рассматривать процесс создания и разработки видеоигр под новым углом. Внедрение актуальных трендов и методик в образование позволяет популяризировать современную культуру среди молодежи» — президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

В рамках деловой программы ярмарки 31 марта состоится специальная сессия, в ходе которой участники в формате сольных выступлений и дискуссий расскажут о влиянии новых видов искусства на культуру и общество. Среди спикеров сессии — культуролог и куратор международной конференции «Мир комиксов» Юлия Магера, стратегический директор первой российской финансовой цифровой экосистемы по инвестированию в современное искусство Myinvest.art Владимир Шабасон, основатель первой российской мета-институции «SAS Metagallery» Стелла Лабужская, попечитель Третьяковской галереи Наталья Басманова, основатель WEB 3.0 экосистемы CLC Антон Гусев и многие другие.

Генеральный партнер ярмарки, группа Arenadata, ведущий разработчик продуктов для сбора, хранения и анализа данных, объединит участников мероприятия в рамках создания уникального визуального объекта в формате комикса.