Marvel отправляет супергероев в 1776 год, чтобы помочь основать США

Анонсирована мини-серия комиксов «1776».

Marvel Comics анонсировала мини-серию комиксов под названием «1776». В пяти выпусках читателей ждет путешествие Капитана Америки, Человека-паука и других супергероев во времена Войны за независимость США.

Историю написал сценарист Дж. Майкл Стражински, а художниками стали Рон Лим и Шон Дэмиен Хилл. Проект приурочен к 250-летию образования США, которое страна отметит в 2026 году.

Сюжет строится вокруг того, что таинственная сила пытается изменить прошлое. Герои Marvel оказываются в 1776 году и вместе с историческими личностями — Джорджем Вашингтоном, Бенджамином Франклином и Джоном Адамсом — защищают ход истории.

«Одна из многих вещей, которые мне нравятся во вселенной Marvel — это то, что действие происходит в реальном мире, в нашем мире. Это Нью-Йорк или Чикаго, а не какое-то воображаемое место. Это также относится и к нашей истории, и возможность взглянуть на события 1776 года глазами наших персонажей, лучше понять их значение и понесенные жертвы, была слишком хороша, чтобы упускать ее. В то время, когда американский дискурс стал настолько раздробленным, самое время оглянуться назад и посмотреть, как все это начиналось и что это до сих пор значит»,

сценарист Дж. Майкл Стражински.

Первый выпуск комикса «1776» выйдет 12 ноября 2025 года.

