Marvel покажет Венома-самурая от автора манги «Афросамурая»

Marvel анонсировало комикс с самурайской версией Венома. Его представит Такахаси Окадзаки — автор культовой манги «Афросамурай». История войдёт в третий выпуск антологии Venom: Black, White & Blood, оформленной в чёрно-бело-красной стилистике.
Мини-серия стартует 20 августа, а номер с Веномом-самураем выйдет 29 октября. В нём также появится сюжет от актёра Дэвида Дастмалчяна о раннем противостоянии Венома и Человека-паука.
Одну из обложек нарисовал Кевин Истмен, соавтор «Черепашек-ниндзя».
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