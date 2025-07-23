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Marvel покажет Венома-самурая от автора манги «Афросамурая»

История станет частью антологии Venom: Black, White & Blood.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 09:54

Marvel анонсировало комикс с самурайской версией Венома. Его представит Такахаси Окадзаки — автор культовой манги «Афросамурай». История войдёт в третий выпуск антологии Venom: Black, White & Blood, оформленной в чёрно-бело-красной стилистике.

Мини-серия стартует 20 августа, а номер с Веномом-самураем выйдет 29 октября. В нём также появится сюжет от актёра Дэвида Дастмалчяна о раннем противостоянии Венома и Человека-паука.

Обложка от Такахаси Окадзаки / Обложка от Кевина Истмена

Одну из обложек нарисовал Кевин Истмен, соавтор «Черепашек-ниндзя».

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