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Marvel анонсировала лимитированную серию комиксов «Чужой против Капитана Америки»

Это уже второй кроссовер двух вселенных.

Осенью 2025 года выйдет лимитированная мини-серия комиксов «Чужой против Капитана Америки». Об этом объявила Marvel Comics на выставке San Diego Comic-Con.

Серия будет состоять из четырех выпусков и станет своего рода продолжением успешного кроссовера «Чужой против Мстителей» от Джонатана Хикмана и Эсада Рибича, который завершился в прошлом месяце и стал первым в истории пересечением этих двух вселенных.

«Чужой против Капитана Америки» расскажет историю, которая развернулась во время Второй мировой войны. Гидра ищет новое оружие и Красный Череп отправляет Барона Штрукера в Гималаи на поиски таинственного города Атиллан. Однако там он находит ксеноморфов, которых и будут использовать злодеи в качестве оружия.

Над проектом работают сценарист Фрэнк Тьери и художник Стефано Раффаэле. Первый также принимал участие в создании комиксов о Железном человеке, Росомахе и Оружии Икс.

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Источник:
Marvel
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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