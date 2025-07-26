Marvel анонсировала лимитированную серию комиксов «Чужой против Капитана Америки»

Осенью 2025 года выйдет лимитированная мини-серия комиксов «Чужой против Капитана Америки». Об этом объявила Marvel Comics на выставке San Diego Comic-Con.

Серия будет состоять из четырех выпусков и станет своего рода продолжением успешного кроссовера «Чужой против Мстителей» от Джонатана Хикмана и Эсада Рибича, который завершился в прошлом месяце и стал первым в истории пересечением этих двух вселенных.

«Чужой против Капитана Америки» расскажет историю, которая развернулась во время Второй мировой войны. Гидра ищет новое оружие и Красный Череп отправляет Барона Штрукера в Гималаи на поиски таинственного города Атиллан. Однако там он находит ксеноморфов, которых и будут использовать злодеи в качестве оружия.

Над проектом работают сценарист Фрэнк Тьери и художник Стефано Раффаэле. Первый также принимал участие в создании комиксов о Железном человеке, Росомахе и Оружии Икс.