Marvel и DC объединяются: Бэтмен и Дэдпул встретятся в первом кроссовере за 20 лет

Marvel и DC объявили о первом за два десятилетия кроссовере. Главные герои — Бэтмен и Дэдпул. Сюжет построен вокруг миссии болтливого наёмника в Готэме, где ему предстоит столкнуться с Тёмным рыцарем.

Комикс выйдет в двух версиях:

от Marvel — в сентябре, над выпуском работают Зеб Уэллс и Грег Капулло

— в сентябре, над выпуском работают и от DC — в ноябре, авторы Грант Моррисон и Дэн Мора

Кроме основной линии, в издании появятся «параллельные истории» с другими персонажами Marvel и DC — как обещают издатели, это будет подарок для фанатов обеих вселенных. Дополнительные детали раскроют позже.

Бэкграунд

Последний раз Marvel и DC объединялись в 2003–2004 годах — в кроссовере JLA/Avengers, где Мстители и Лига справедливости оказались втянуты в межвселенскую битву.

По слухам, ещё одна коллаборация запланирована на 2026 год.