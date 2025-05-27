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Marvel и DC объединяются: Бэтмен и Дэдпул встретятся в первом кроссовере за 20 лет

Два комикса, два издателя, одна вселенная — старт осенью 2025 года.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 01:07

Marvel и DC объявили о первом за два десятилетия кроссовере. Главные герои — Бэтмен и Дэдпул. Сюжет построен вокруг миссии болтливого наёмника в Готэме, где ему предстоит столкнуться с Тёмным рыцарем.

Комикс выйдет в двух версиях:

  • от Marvel — в сентябре, над выпуском работают Зеб Уэллс и Грег Капулло
  • от DC — в ноябре, авторы Грант Моррисон и Дэн Мора
Marvel и DC объединяются: Бэтмен и Дэдпул встретятся в первом кроссовере за 20 лет
Marvel и DC объединяются: Бэтмен и Дэдпул встретятся в первом кроссовере за 20 лет

Кроме основной линии, в издании появятся «параллельные истории» с другими персонажами Marvel и DC — как обещают издатели, это будет подарок для фанатов обеих вселенных. Дополнительные детали раскроют позже.

Бэкграунд

Последний раз Marvel и DC объединялись в 2003–2004 годах — в кроссовере JLA/Avengers, где Мстители и Лига справедливости оказались втянуты в межвселенскую битву.

По слухам, ещё одна коллаборация запланирована на 2026 год.

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Источник:
EW
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