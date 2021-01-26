На Apple опять подали в суд из-за замедления iPhone

Представители Apple продолжают сталкиваться с судебными исками, которые подают на них по-всякому поводу. На этот раз ситуация знакомая и касается она намеренного замедления устаревших смартфонов. Теперь таким иском отметились представители Altroconsumo — итальянская ассоциация, которая защищает права потребителей. Иск о намеренном замедлении касается моделей iPhone 6, 6s, 6 Plus и 6s Plus.

Производитель смартфонов обвиняется в том, что намеренно снизил производительность для увеличения срока работы аккумулятора, при этом не уведомил обладателей устройств об этом. Теперь представители Altroconsumo будут требовать компенсацию от компании в размере 60 евро на каждого пользователя. Отметим, что работа по подготовке материалов для иска началась еще летом 2020 года.

С точки зрения представителей Altroconsumo, команда повела себя безответственно перед обладателями устройств. «Это недобросовестное отношение к тем, кто пользуется их же продукцией». Но и это еще не самые последние обвинения. Здесь еще фигурирует факт о «безответственном поведении с экологической точки зрения». Под этим подразумевается частая смена пользователями устройств, что несомненно ведет к исчерпанию природных ресурсов и загрязнению природы.