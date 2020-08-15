На Amazon нашли страницу ремастера Need for Speed: Hot Pursuit

В британском Amazon была найдена страница, на которой красуется предзаказ ремастера всеми известной Need for Speed: Hot Pursuit. Кстати, о разработке ремастера было известно и ранее, сегодня же появилось подтверждение.

Страница Need for Speed: Hot Pursuit Remastered на Amazon

А что касается даты официального представления, то скорее всего это должно произойти 13 ноября, о, чем ранее и говорилось. Главное, чтобы это не оказалось просто заглушка, ведь в день релиза все может поменяться. Но то, что он выйдет до конца этого года, можно быть уверенными.

Если говорить о платформах, где ожидается его присутствие, то здесь стоит выделить стопроцентное наличие Xbox One и Nintendo Switch. Напомним, что ранее EA всячески намекала на то, что в ее обязательства входит выпуск сразу семи игр на Nintendo Switch. Вот уж повезло обладателям приставки. Но не стоит отчаиваться и обладателям PC и PS4, ведь скорее всего и на их улицу придет праздник. Что касается авторов оригинала – Criterion, то они уже работают над очередной частью игры.