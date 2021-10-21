МТС запустила сервис аренды смартфонов

Компания МТС вместе со стартапом Arenter запустили проект аренды смартфонов. Сроки — от 1 до 12 месяцев. Пока что «пилот» работает в Москве и Подмосковье, но, если всё пойдёт по плану, его расширят.

Например, аренда iPhone 11 в минимальной комплектации стоит 4,2 тысячи рублей в месяц, iPhone 13 Pro Max — от 8,9 тысячи рублей. При этом пользователи не будут отвечать за потёртости и мелкие царапины.

Новая инициатива нацелена на молодых людей, которым «не интересны кредиты и постоянные обязательства», а также тем, кто хочет протестировать смартфон перед покупкой или взять его с собой в отпуск. Цель МТС здесь — увеличить базу пользователей, которые потребляют больше трафика.

Подобный проект также готовит запустить «Мегафон», но во всех регионах и любых брендов. А Samsung в re:Store предлагает подписочный сервис, по которому за ежемесячный платёж можно менять модель каждый год. Также подписку хотят запустить в «М.Видео — Эльдорадо».