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МТС провела ребрендинг и отказалась от яйца в логотипе

Компания МТС решила изменить свой логотип и отказаться от изображения яйца, которое было использовано впервые в 2006 году. Однако слоган «Быть лучше каждый день» остается без изменений.

В новом логотипе компании будет использоваться красный квадрат, на котором будут расположены буквы «М», «Т» и «С» по периметру. Этот логотип будет использоваться для представления основных услуг, а дочерние компании получат немного видоизмененную версию с отрезанным углом и упоминанием названия сервиса.

Президент компании, Вячеслав Николаев, объяснил, что планирование ребрендинга началось еще в 2019 году. Он также отметил, что компания МТС сильно изменилась, запустила новые бизнесы и перестала быть просто оператором сотовой связи.

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Источник:
Ведомости, РБК

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