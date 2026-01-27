Morgan Stanley: Apple поднимет цены на iPhone 18 и iPhone 18 Pro | The GEEK
Morgan Stanley: Apple поднимет цены на iPhone 18 и iPhone 18 Pro

Причина роста цен — дефицит памяти.
Редакция The GEEK сегодня в 20:16

Apple может повысить цены на iPhone ближе к весне из-за дефицита памяти. Об этом сообщает Appleinsider со ссылкой на аналитический отчет Morgan Stanley.

Эксперты проанализировали влияние кризиса на рынке памяти на себестоимость производства смартфонов Apple. По их оценке, начало года будет для компании успешным благодаря высоким продажам iPhone, однако уже к концу первого квартала Apple, вероятно, придется пересмотреть ценовую политику.

В отчете отмечается, что у компании пока есть достаточные запасы относительно дешевой NAND-памяти, что позволяет не спешить с новыми закупками. Тем не менее по мере их исчерпания рост себестоимости станет неизбежным.

Аналитики считают, что это приведет к повышению цен на будущие смартфоны линейки iPhone 18 — ориентировочно на $100.

