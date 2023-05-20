Все больше пользователей меняют Android на iPhone

По последним данным аналитической компании CIRP, пользователи Android продолжают массово обращать внимание на смартфоны Apple. Недавно проведенное исследование выявило, что за последние пять лет наблюдается значительный прирост числа пользователей, перешедших с Android на iOS.

Около 15% опрошенных владельцев iPhone заявили, что их предыдущим смартфоном было устройство Android. В сравнении с прошлым годом, доля таких пользователей увеличилась с 11% до 15%, а еще годом ранее составляла всего 10%. Показатель в 15% также был зафиксирован в 2018 году. Однако стоит отметить, что в предыдущие годы доля пользователей, перешедших на iOS, была выше и достигала 21% в 2016 году, что являлось самым высоким показателем за все время.

Важно отметить, что опрос был проведен за год, завершившийся в марте 2023 года. Вероятно, значительный рост числа перебежчиков связан с успехом последней линейки iPhone 14, которая привлекла внимание многих пользователей и стала причиной смены платформы.